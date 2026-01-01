Продължават акциите срещу купуването на гласове в страната.

В област Русе е в ход специализирана полицейска операция, насочена към противодействие на престъпленията срещу изборното законодателство и гарантиране честността на предстоящия вот, съобщи регионалният говорител на МВР.

Тя добави, че паралелно с това са предприети действия за ограничаване на битовата престъпност. Предвидени са мерки за разкриване и противодействие на престъпления от общ характер, срещу собствеността и личността, икономически и други.

Засилен е и контролът върху участниците в движението с цел намаляване на нарушенията по пътищата. Осъществяват се и проверки, насочени към установяване и пресичане на други видове незаконна дейност, отбеляза още Малчева.

За целта има сформирани контролни пунктове на различни точки в и извън населените места. Малчева уточни, че в акцията участват екипи от всички структури на Областната дирекция на МВР, привлечени са и сили на Зоналното жандармерийско управление.

Резултати от специализирана полицейска операция за противодействие на битовата престъпност и изборните права на гражданите, проведена на 7 април в Търновско, съобщиха от полицията.

Установени са списъци с имена и наркотични вещества, разкрити са 3 престъпления, установени са 6 лица, обявени за издирване. Съставени са 16 предупредителни протокола.

В село Присово е задържан 66-годишен местен жител, унищожил рекламен билборд на политическа партия. В жилища в Дебелец и Килифарево са установени и иззети наркотични вещества. Обитателите на двата имота са задържани.

В село Водолей е установен водач на автомобил с неистинско свидетелство за управление на автомобил. Проверени са 384 граждани и 355 автомобила, 15 адреса на територията на В. Търново, Килифарево, Дебелец и селата Водолей и Леденик.

Тази сутрин в област Плевен започна акция за предотвратяване на престъпления против политическите права на гражданите, както и за превенция и противодействие на конвенционалната престъпност.

Участват служители на криминална, икономическа, охранителна и пътна полиция от всички РУ, специализираните структури на ОД на МВР и екипи на Зоналното жандармерийско управление-Плевен.

Акцията обхваща обекти с повишен риск, включително заложни къщи, валутни бюра, офиси за бързи кредити и търговски обекти, разполагащи с финансов ресурс за неправомерно влияние върху вота на гражданите.

Ще бъдат проверявани лица и структури, за които има данни, че могат да участват в нерегламентирани практики, свързани с изборния процес. Специално внимание е обърнато на предотвратяването на незаконни действия като купуване на гласове, оказване на натиск върху избирателите и други форми на влияние.

Действията на полицейските органи са насочени към гарантиране на честен, законосъобразен и прозрачен изборен процес. Проверяват се и лица от активния криминален контингент, засилено е присъствието в рисковите населени места и райони.

Изградени са контролно-пропускателни пунктове на възлови места в областта, на които се извършват проверки на лица и моторни превозни средства. Активните полицейски действия ще продължат през целия ден.

Специализирана полицейска операция, насочена към предотвратяване на престъпления срещу изборното законодателство и срещу конвенционалната престъпност се проведе вчера на територията на РУ-Силистра.

Обект на контрол са били търговски обекти, заложни къщи, офиси за бързи кредити и частни адреси. Както вчера съобщихме, в един от магазините е намерен и иззет тефтер, съдържащ имена и различни парични суми, а срещу съпричастния по случая мъж е образувана предварителна проверка.

На изградените 7 контролно-пропускателни пункта са извършени проверки на 166 моторни превозни средства и 193 лица. За установени нарушения са съставени 5 акта и са наложени 82 глоби по фиш. Един автомобил е спрян от движение, а на двама водачи са отнети свидетелствата за управление на МПС.

Профилактирани са 9 лица от активния криминален контингент. Като превантивна мярка са съставени 8 протокола за предупреждение по Закона за МВР. В хода на полицейските действия срещу конвенционалната престъпност в областния град е установен 29-годишен с метамфетамин, а при претърсване в дома му е намерено количество от същата дрога и канабис.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а срещу него е образувано досъдебно производство. По време на операцията в ареста попаднаха и други двама мъже, след като бяха разкрити като извършители на кражба на 3 велосипеда.