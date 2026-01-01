В област Русе е в ход специализирана полицейска операция, насочена към противодействие на престъпленията срещу изборното законодателство и гарантиране честността на предстоящия вот, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Тя добави, че паралелно с това са предприети действия за ограничаване на конвенционалната престъпност. Предвидени са мерки за разкриване и противодействие на престъпления от общ характер, срещу собствеността и личността, икономически и др. Засилен е и контролът върху участниците в движението с цел намаляване на нарушенията по пътищата. Осъществяват се и проверки, насочени към установяване и пресичане на други видове незаконна дейност, отбеляза още Малчева.

За целта има сформирани контролни пунктове на различни точки в и извън населените места. Малчева уточни, че в акцията участват екипи от всички структури на Областната дирекция на МВР, привлечени са и сили на Зоналното жандармерийско управление.