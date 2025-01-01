Над 50 кучета, котки и екзотични животни дефилираха във втория парад на домашни любимци в Русе. Инициативата на крайдунавския кей беше организирана от сдружение "Напред" в партньорство с Община Русе и с финансовата подкрепа на общинската фондация "Русе - град на свободния дух".

Любителите на животни участваха в среща, в която споделиха забавни истории от живота на техните домашни любимци. Галя Барбукова отбеляза, че допреди пет-шест години дори не е помисляла, че ще има куче, а сега има пет и дори вече е отворила зоофризьорски салон. Тя добави, че грижата за животните не е само храна и разходка, затова е много важно всеки човек преди да си вземе домашен любимец да проучи детайлно неговия вид и порода.

Програмата на събитието днес включваше и конкурс под мотото "Всички животни са прекрасни!". Той премина в няколко раздела – за котки и кучета, като четириногите бяха разделени по породи и килограми, както и за други видове домашни любимци. Червеното тегу Чочко беше отличено при екзотични животни, като собствениците му коментираха, че грижите за него включват и специален хранителен режим с плодове от Аржентина и пилешко месо.

Общинският приют също представи свои питомци, които очакват да намерят нов дом. Всички желаещи имаха възможност да разходят или дори да осиновят куче по установения ред.

Празникът беше съпътстван от много подаръци, лакомства, музикални изпълнения, томболи и изненади за малки и големи.