Пътен инцидент с осем пострадали и удар между три превозни средства затвори за движение пътя Ямбол - село Калчево, съобщи БГНЕС.

Сигналът за катастрофата е постъпил малко след 17.30 часа. Сблъскали са се два леки автомобила и микробус, след като единият от леките автомобили е навлязъл в насрещното платно.

По първоначални данни са пострадали осем души, между които и две деца на 4 и 5 години. Всички са откарани в областната болница за преглед.

Временно е ограничено движението в участъка от Ямбол до кръговото кръстовище за село Калчево.

На място има полицейски екипи. Автомобилите се насочват по обходен маршрут.