Мъж нападна служител на жандармерията пред сградата на Народното събрание в София, съобщи агенция „Булфото“, която е заснела мястото на инцидента.

Мъжът проявил агресия към служител на жандармерията, като първоначално отправял словесни нападки, които прераснали във физическа агресия към униформения.

Булфото

Мъжът, във видимо неадекватно състояние, е бил неутрализиран от охраната и задържан.

Той е бил въведен в сградата на парламента, тъй като наоколо се образувало струпване на минувачи, което затруднило работата на служителите на реда и създало пречки за провеждането на процесуално-следствените действия.

На място били изпратени екипи на криминалистична лаборатория към СДВР, представители на жандармерията и психолог. Районът е бил временно обезпечен.

Няма данни служителят да е пострадал. По случая тече проверка, която трябва да изясни всички обстоятелства около инцидента.

