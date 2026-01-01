32-годишен криминално проявен и многократно осъждан мъж от заветското село Острово е задържан за извършено убийство, съобщиха от полицията.

Около 22.45 часа на 26 март е получен сигнал на тел.112, че въпросното лице е проникнало в чуждо жилище и притеснява 27-годишна жена.

След като 54-годишният й баща опитал да се намеси, мъжът му нанесъл удари с юмруци и ритници. Вследствие на побоя и въпреки пристигането на екип на ЦСМП, родителят починал.

Тялото му е откарано за аутопсия в УМБАЛ-Русе.

В хода на предприетите незабавни издирвателни действия извършителят на деянието е открит и задържан в РУ-Кубрат. Пробата му за употреба на алкохол отчела 2,01 промила.

Уведомен е дежурен окръжен прокурор. По случая е започнато разследване. Предстои да му бъде взета мярка за задържане.