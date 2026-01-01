43-годишен мъж е задържан в РУ – Кирково за отправени заплахи за убийство, съобщиха от Облатната дирекция на МВР в Кърджали.

Около 13:00 часа в село Пресека той влязъл в конфликт със свой връстник, заплашил го със саморазправа и го ударил по главата с въздушна пушка. На пострадалия е оказана медицинска помощ.

Нападателят е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Пушката, за която няма подадено уведомление в полицията, е иззета. Група „Охранителна полиция“ в РУ – Кирково извършва проверка по чл. 144, ал. 3 от Наказателния кодекс.