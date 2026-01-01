Айше Мустафова от разградското село Дянково празнува своя 100-годишен юбилей.

Тайната на дълголетието според столетничката се крие в труда, спокойния начин на живот и храненето с домашно приготвени продукти.

БТА

Рожденичката отбеляза днес своя вековен юбилей в присъствието на заместник-кмета на Община Разград Хабибе Расим и кмета на село Дянково Али Алиев. На рождения си ден тя беше заедно с част от своите деца, внуци, правнуци и праправнуци.

От името на ръководството на Община Разград столетницата получи цвете и рекламни материали за общината, а от кмета на селото - цвете и торта. Празнична торта за юбилея ѝ бяха подготвили и близките.

По повод вековния юбилей заместник-кметът на Община Разград отбеляза, че столетницата е пример за трудолюбие, мъдрост и отдаденост към семейството. С пожелание да бъде още дълго време здрава и щастлива към рожденичката се обърна и кметът на селото.

Айше Мустафова е родена на 22 януари 1926 г. и през целия си живот е живяла в родното си село. Съпругът ѝ, който е починал през 1998 г., е от фамилията Замбак. Столетницата има три деца - две дъщери и един син.

БТА

През годините семейството ѝ се е разраснало - тя има седем внуци, пет правнуци и шест праправнуци. Потомците ѝ живеят в България, Турция, Германия и Белгия.

Баба Айше цял живот е работила на полето. Още от дете тя се е включвала в земеделския труд, а след навършване на 54 години е поела грижила за отглеждането на внуците си, разказа 76-годишният ѝ син Нури, при когото живее жената. Семейството обаче е ангажирало и човек, който да полага грижи за нея.

БТА

Според близките ѝ дълголетието в рода не е изключение - един от братята ѝ е починал на 94 годишна възраст, а други членове на семейството са доживели до над 80 години.

Столетницата се е хранила основно с домашно приготвена храна - мляко, кисело мляко и продукти от собственото стопанство. И до днес тя не приема лекарства и няма хронични заболявания като диабет. Единствените ѝ здравословни проблеми са свързани с краката, обясниха близките ѝ.

БТА

Те разказаха, че Айше Мустафова всеки ден изяжда по две сварени яйца, пие по няколко кафета на ден и е запазила добро зрение и слух за възрастта си. По думите им спокойният живот, трудът и умереното хранене са сред основните причини за дълголетието ѝ.