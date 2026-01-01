Гръцки гражданин , обявен за международно издирване заради финансови престъпления за над пет млн. евро, беше задържан в Пловдив. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града след проведени в сряда оперативно-издирвателни действия от служители в отдел „Криминална полиция“.

Според сигнала в Шенгенската информационна система 60-годишният мъж е обявен за международно издирване и на основание Европейска заповед за арест следва да бъде екстрадиран в родината си. Официалното искане от властите в Република Гърция е издадено във връзка с влязла в сила ефективна тригодишна присъда „лишаване от свобода“, която мъжът трябва да изтърпи за извършени финансови и стопански престъпления в размер на над пет млн. евро.

Задържането му е за срок до 24 часа. За случая е уведомена дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ в МВР за предприемане на последващи действия при изпълнение на процедурата.

В началото на годината Пловдивският апелативен съд отказа да предаде на съдебните власти в Гърция български гражданин, издирван във връзка с разследване за трафик на имигранти.