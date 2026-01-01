От служители на СДВР са проведени три успешни полицейски акции. Това съобщи на брифинг новият директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) старши комисар Николай Пелтеков.

При една от акциите е задържан български гражданин, който притежава високотехнологична лаборатория за отглеждане на наркотични вещества. Установеното лице е задържано до самата оранжерия. По първоначална информация в лабораторията има над 200 стръка от вида на канабиса. Наркотикът е отглеждан с цел разпространение в столицата.

При втората успешна операция има задържано лице, разпространяващо наркотични вещества от вида на амфетамин и на канабис, съобщи Пелтеков.

Третата операция е осъществена след получена информация за лице, разпространяващо наркотични вещества. При опит да бъде задържан, той се удря с автомобила в две служебни коли на СДВР и прави опит да избяга, но след кратко преследване е задържан, обясни директорът на СДВР.

Той е задъжан до автомобила при опит да изхвърли наркотично вещество. В колата са намерени различни по вид наркотици, а количеството им се уточнява.

Няма пострадали служители и граждани, но има нанесени материални щети по служебни автомобили и коли на цивилни граждани, посочи Пелтеков.

БТА

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БТА