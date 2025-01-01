В област Пловдив епизоотичната обстановка остава усложнена по отношение на заболяването шарка по овцете и козите. С цел овладяване и недопускане на по-нататъшното разпространение Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) предприема удължаване на прилаганите допълнителни мерки за превенция и контрол на заболяването. Новата заповед влиза в сила от 26 август 2025 г. и ще се прилага в срок до отмяната ѝ, съобщиха от БАБХ.

Въведените основни мерки остават следните:

Забрана за търговия, придвижване, включително излизане на паша и транспорт на дребни преживни животни, с изключение на животни за незабавно клане или такива, преминаващи транзит.

Специални условия за клане на дребни преживни животни от засегнатата област, включващи предварително уведомяване на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) за произход и местоназначение на животните, представяне на маршрутен план, задължителна дезинфекция на транспортните средства преди товарене и след разтоварване, клинични прегледи и разрешение за клане от директора на ОДБХ на местоназначението.

Условия за придвижване на разплодни мъжки дребни преживни животни, включващи уведомяване на ОДБХ Пловдив за предстоящото движение, представяне на маршрутен план, клинични прегледи, лабораторни изследвания с отрицателен резултат и предварително разрешение от ОДБХ.

Засилен контрол от страна на ОДБХ върху биосигурността в животновъдните обекти, движението на животните, както и върху нелегалната търговия и транспортиране на дребни преживни животни.

Повишена епизоотична готовност на засегнатата и съседните области, включително проверка на техническите средства за дезинфекция, актуализация на данните за дребни преживни животни във ВетИС, вземане на проби при съмнение за заболяването и проверка на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) за недопускане на нелегален внос.

Мерките се прилагат на територията на област Пловдив, като за изпълнението им са ангажирани и областите Стара Загора, Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, София-област, Ловеч и Габрово.

От БАБХ напомнят, че в областите Пловдив и Хасково е въведено временно ограничение за изкупуване на сурово мляко от дребни преживни животни от страна на млекопреработвателните предприятия и първите изкупвачи. Изключение от тази забрана е възможно единствено при подадено от стопанина писмено заявление до съответната Областна дирекция по безопасност на храните за извършване на официална проверка относно прилагането на мерките за биосигурност.

При положителна оценка на изпълнението на тези мерки официалният ветеринарен лекар издава становище, което разрешава реализацията на млякото от конкретния животновъден обект. Документът следва да бъде предоставен от фермера на млекопреработвателното предприятие или първия изкупвач.

Към момента броят на констатираните огнища в област Пловдив е 119. Броят на засегнатите животни в областта е около 12 000.

БАБХ апелира към всички стопани на дребни преживни животни да спазват стриктно въведените мерки за биосигурност и при всяко съмнение за заболяване или повишена смъртност незабавно да информират официалния ветеринарен лекар.

Навременният обмен на информация е от решаващо значение за опазване здравето на животните и стабилността на сектора. Всички съмнения за заболяване, нерегламентирано движение на животни или други нередности следва да бъдат подавани към компетентните органи. Сигнали се приемат денонощно на телефон 0700 122 99.

Припомняме, че изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински и главният държавен ветеринарен инспектор доц. Илиян Костов са провели вчера среща с представители на Европейската комисия (ЕК) в Брюксел, на която са обсъдили предимствата и недостатъците при прилагането на ваксинация на дребните преживни животни срещу шарка, както и актуалната епизоотична обстановка в България и съседните държави.