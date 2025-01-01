Първично огнище на шарка по дребните преживни животни бе установено от ветеринарните власти в животновъден обект в крумовградското село Чернооки. След лабораторно проверени проби 258 овце са евтаназирани с цел предотвратяване разпространението на заразата.

Областната епизоотична комисия, ръководена от заместник областния управител Кадир Муарем, се събра на заседание, за да приеме решения за превенция и контрол на заболяването, предава БНР.

Въведени са мерки за биосигурност и ограничения за движение на животните. Проверени са всички ферми в 3-километровата и 10-километровата карантинна зона.

На този етап признаци на шарка в други населени места няма. Кметовете, стопаните и органите на полицията са предупредени да съблюдават спазването на разписаните мерки за контрол.