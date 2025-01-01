Общо пет са установените до момента огнища на шарка по дребните преживни животни в община Павел баня, съобщи за БТА областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов. Това са и последните установени огнища в областта, като към момента няма съмнения или очаквани резултати за други такива.

В село Горно Сахране са установени три от огнищата, а две са били в село Габарево. Унищожени са над 250 животни.

Продължава действието на въведените мерки – извършване на клинични прегледи, строг надзор над обявените зони, забрани за придвижване на животни, както и строгият контрол по отношение на нерегламентираната търговия. Д-р Маринов подчерта, че ситуацията е сложна и всеки трябва да поеме индивидуална отговорност и да спазва съвестно всички разписани мерки.

Той коментира още, че ситуацията е динамична, но на този етап не е необходимо използването на мобилен инсинератор за унищожаване на заразените животни. "Той е включен в процедурата по умъртвяване и обезвреждане на животни в област Пловдив, защото обстоятелствата го изискват. На този етап в Старозарорско няма причина да се търси алтернативен метод на обезвреждане на животни освен начина, по който това се прави в момента, а именно – загробване на определените за това места, с които разполагат всички общини на територията на областта", отбеляза областният управител.