Санкционираха шофьор, от чийто автомобил три момичета са се возили рисково през прозорците в Пловдив, съобщиха от полицията.

Незабавната проверка е започнали на 11 август след разпространени кадри в социалната мрежа с момичетата, които по време на движение на кола, са излезли през прозорците и се снимат с телефон.

Установено е, че опасната ситуация се е разиграла вечерта на 10 август - в зоната на кръстовище между бул. „България“ и ул. „Огражден“.

Момчетата, които едва не се убиха при челен удар в Търновско, правили клип как летят със 140 км/ч

Колата е управлявал 21-годишен мъж, а пътничките са на 14, 15 и 16 години. На шофьора е съставен акт за това, че не е осигурил безопасното пътуване на пасажерите.

За недисциплинирано поведение, като пътник в колата 16-годишното момиче също е глобено. На другите две непълнолетни, които не подлежат на наказателна отговорност, административни санкции са получили родителите.

Материалите по преписката са изпратени в прокуратурата с мнение за налагане на възпитателни мерки от Местна комисия за борба с противообществeните прояви на малолетни и непълнолетни.