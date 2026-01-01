До 26 юни движението в платното за Пловдив на автомагистрала „Марица“ ще бъде ограничено в участъка между 16-и и 19-и километър на територията на област Стара Загора. Причината е извършването на ремонтни дейности по асфалтовата настилка, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Участъкът е определен като зона с концентрация на пътнотранспортни произшествия, поради което ремонтът е част от мерките за повишаване на безопасността на движение. Предвижда се строителните дейности да приключат до края на месеца.

По време на ремонта трафикът ще се осъществява двупосочно в платното в посока Свиленград. От АПИ призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват въведената временна организация на движението и ограниченията на скоростта.

Пътната агенция напомня още на шофьорите да не предприемат рискови изпреварвания и маневри, които могат да създадат предпоставки за пътни инциденти и да застрашат безопасността на останалите участници в движението.

Актуална информация за пътната обстановка гражданите и транспортните фирми могат да получават от интернет страницата на АПИ, както и на денонощния телефон за информация 0700 130 20.