Районната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение на 46-годишния собственик на заведение, нападнал на 27 май в квартал "Капана" М.С ., познат като Митко от Пловдив и му причинил лека телесна повреда.



Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор от РП-Пловдив. По досъдебното производство се извършват плоцесуално-следствени действия.