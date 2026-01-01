Апелативният съд в Пловдив измени взетата от Пловдивския окръжен съд мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо испанския гражданин Хосе Николас и му определи парична гаранция от 15 000 евро, съобщиха от съда.

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Мъжът беше арестуван на 27 септември при акция на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Областната дирекция на МВР в Пловдив, ден след проведена от него религиозна практика.

БТА

Мъжът е обвинен, че е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества. За това престъпление Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба.

Апелативният съд прецени, че няма опасност от извършване на престъпление и от укриване. Ако наруши гаранцията той може да бъде издирен и задържан с Европейска заповед за арест, посочват от съда.

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Защитниците на обвиняемия предоставиха на съда нотариален акт за собственост на базата край Калофер, която се води на името на сдружение „Слънце във Водолей“.

Определението на Апелативния съд е окончателно.