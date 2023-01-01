Голям пожар избухна край Бачково, съобщиха от пожарната в Пловдив.Сигнал за низовия пожар в гориста местност връх Баба - между Бачково и Добралък, вдигна в бойна готовност огнеборци от Пловдив и Асеновград, както и служители на Сектор СОД.
Теренът е стръмен и горист, а достъпът до него по земя е ограничен.В гасителните действия се включи и хеликоптер от 24 Авиобаза - Крумово, а по земя ще се включат с помощта си горски служители от Асеновград и доброволци от Доброволно формирование "Пловдив 112".
Пожарна Пловдив
Теренът е стръмен и горист, а достъпът до него по земя е ограничен.
Пожарна Пловдив