край Бачково, съобщиха от пожарната в Пловдив.

Пожарна Пловдив

Сигнал за низовия пожар в гориста- между Бачково и Добралък,огнеборци от Пловдив и Асеновград, както и служители на Сектор СОД.Теренът е, а достъпът до него по земя е

Пожарна Пловдив

В гасителните действия се включи и, а по земя ще се включат с помощта си горски служители от Асеновград и доброволци от Доброволно формирование "Пловдив 112".