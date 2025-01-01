Лидерът на ГЕРБсе срещна в Пловдив с пловдивския. На срещата с владиката присъстваха и кметъти министърът на спорта

На срещата дядо Николай благодари на Борисов, че се е застъпил за нужните близо 2 милиона лева за довършването на православния храм в район "Тракия".

В митрополитския дом Борисов и митрополит Николай посрещнаха тенисистите Иван Иванов и Александър Василев, които спечелиха първо и второ място на открития турнир US OPEN в САЩ при юношите. В момента те се състезават на отборния турнир за купа „Дейвис“ в Пловдив.

"Радвам се, че връчването на наградите и отличията на Иван Иванов и Александър Василев беше в Пловдивската света митрополия, защото без Бога нищо не може да се направи", написа във Facebook Борисов. И добави, че двамата тенисисти са са гордост за България: "Благодарих им за преживяването и за най-хубавия финал, който гледахме-изцяло български. С митрополит Николай и с пловдивския кмет Костадин Димитров ги приветствахме и им пожелахме да ни носят още много поводи за радост. Успехите се постигат с вяра".

„Както виждате църквата не е против спорта, защото ние смятаме, че е благословен всеки, който играе по правилата. Спортът изисква аскетизъм, подобно на църквата. Когато спортистът не е гладиатор и не мрази противника, тогава църквата благославя такъв спорт“, каза пловдивският владика.

Той благослови младите тенис звезди и ги дари с икони на Света Богородица, Иисус Христос и библия.

Пловдивският митрополит подари икона на Божията майка и на Бойко Борисов.