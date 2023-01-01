Шофьор засече и удари водач в Пловдив, съобщиха от полицията.
На 11 декември 19-годишен е подал сигнал, че на кръстовище между бул. „Санкт Петербург“ и ул. „Недко Каблешков“, непознат шофьор му е засякъл пътя.
Агресия на пътя: Велосипедисти пребиха шофьор в Пловдив
Той го е принудил да спре и му е нанесъл удар с юмрук в лицето. Извършителят е избягал.
След разследване той е установен - 32-годишен мъж, който е задържан.
На 11 декември 19-годишен е подал сигнал, че на кръстовище между бул. „Санкт Петербург“ и ул. „Недко Каблешков“, непознат шофьор му е засякъл пътя.
Агресия на пътя: Велосипедисти пребиха шофьор в Пловдив
Той го е принудил да спре и му е нанесъл удар с юмрук в лицето. Извършителят е избягал.
След разследване той е установен - 32-годишен мъж, който е задържан.