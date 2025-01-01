15-годишен преби свой познат в парк в Пловдив заради личен конфликт, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че те са сбили в събота вечер.

14-годишно момче пострада при сбиване между съседи на поляна

Според предварителната информация физическата саморазправа възникнала в парк на територията на район „Северен“, където заради личен конфликт 15-годишен нанесъл удари на свой малолетен познат. На пострадалия е оказана медицинска помощ. Нападателят му бил задържан с полицейска заповед, а по случая – образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди.

Работата продължава под наблюдение на прокуратурата.