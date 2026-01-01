113 образци на бюлетини за изборите в неделя и 17 тетрадки с имена и суми срещу тях са открити при полицейска операция в област Плевен, съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев.

В рамките на няколко операции на територията на област Плевен, служители на МВР иззеха значително количество доказателства, свързани с купуването на гласове за предстоящите избори.

При извършените действия са открити и иззети:

• 17 тетрадки и 1 тефтер, съдържащи списъци с имена и вписани срещу тях суми

• 113 образци на бюлетини за предстоящите избори

• 4 115 евро в брой

Задържани са трима души.

Започнати са разследвания.