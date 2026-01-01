113 образци на бюлетини за изборите в неделя и 17 тетрадки с имена и суми срещу тях са открити при полицейска операция в област Плевен, съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев.
В рамките на няколко операции на територията на област Плевен, служители на МВР иззеха значително количество доказателства, свързани с купуването на гласове за предстоящите избори.
При извършените действия са открити и иззети:
- • 17 тетрадки и 1 тефтер, съдържащи списъци с имена и вписани срещу тях суми
- • 113 образци на бюлетини за предстоящите избори
- • 4 115 евро в брой
Задържани са трима души.
Започнати са разследвания.