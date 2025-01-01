Президентът Румен Радев пристигна в Плевен, където участва в работни срещи с представители на местната власт по темата за безводието в града.

Първата му среща е в Община Плевен с кмета Валентин Христов и областния управител Николай Абрашев.

На срещата присъстват заместник-кметът Калоян Къдрийски, управителят на „ВиК“-Плевен Климент Тодоров, Румен Маринчев от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и управителят на „Напоителни системи“ ЕАД клон „Среден Дунав“ Иваничка Райчева.

"Искам да изразя своята солидарност с гражданите на Плевен и на региона, и с хилядите българи от страната, измъчвани от безводието. Водата е базова ценност и е немислимо в европейска България държавата да не може да гарантира достъп до най-елементарното, достъп до вода", посочи държавният глава.

По думите му е необходима сериозна мобилизация и координация между всички институции на всички нива, за да има не само дългосрочно решение на проблема. Според президента Радев хората очакват екстремни, аварийни и краткосрочни мерки.

Той добави, че на срещата подробно е разгледано състоянието на водоснабдяването в Плевен, какви са предизвикателствата и какво е направено. „Проблемът наистина е много сериозен, но той няма да се реши с прехвърляне на отговорността на местната власт“, каза президентът.

По думите му се работи по всички възможни направления и за осигуряване на по-големи количества вода към града, както и за оптимизиране на водопреносната мрежа.

Държавният глава посочи, че очаква тези, които взимат оперативните решения в държавата, които разпределят обществения ресурс и упражняват контрол, да дойдат тук на място и да докажат, че наистина мислят и работят за хората.

Той също така отбеляза, че трябва да си отговорим на въпросите - къде изчезва водата, какво става с финансовите средства, отпускани за ВиК, как се отпускат и оползотворяват те.

Областният управител Николай Абрашев зави, че в момента върви скоростно почистване на канала, по който ще постъпят водни количества за оросяване на кладенците. Той каза също, че водата от държавния резерв и дарението от областната администрация в Русе за учебните заведения и детските градини вече е дошла и се разпределя.

Кметът Валентин Христов отбеляза, че Плевен е може би единственият областен град, който няма изпълнен воден цикъл. Има един частичен, който е изпълнен през 2016 г. Плевен е участвал като голяма община, за да може по-малка да изпълни своя воден цикъл. Той е осъществен в две села. В момента община Плевен търпи финансови корекции за него, които са в размер на 300 000 лв. всеки месец. Той каза, че дори и да дойде водата и да спре режимът, работата не трябва да спира.

Очаква се по-късно президентът да разговаря и с ръководството на Медицинския университет в града. Румен Радев ще участва и в честванията на 51-годиншнината от обявяването на Гулянци за град.

Формирования от Сухопътните войски се включват в провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за преодоляване на водната криза в региона на Плевен, съобщиха от Министерство на отбраната.

Военнослужещи със специализирана инженерна техника от състава на Пето бригадно командване и 55-и инженерен полк участват в разчистването и възстановяването на неизползвана от дълги години връзка между река Дъбнишка бара и Ясенския напоителен канал.

Ръководител и координатор на изпълнението на поставената задача е командирът на Пето бригадно командване полковник Иван Вълев. Дейностите се извършват във връзка с преодоляването на трайната липса на вода за питейно-битови нужди в Община Плевен и региона.

Военнослужещите действат по искане на областния управител, съгласно резолюция на министъра на отбраната и по разпореждане на началника на отбраната.