Полицаи от Перник спасиха живота на жена, съобщиха от ОД на МВР.

Благодарствено писмо от мъж е изпратено до началника на Второ РУ. В него мъжът изразява искрената си признателност към човешкото отношение на двама служители от Районното управление.

Добрият пример: Полицаи помогнаха за бързото придвижване на кола към болница заради пътник с инфаркт

На 29 септември съпругата на мъжа е изпаднала в безсъзнание. При подаване на сигнал до Центъра за спешна помощ им било отговорено, че линейките са заети и ще се забавят с поемането на случая.

Мъжът е качил жена си на личния си автомобил и тръгва към болничното заведение. На път към "Бърза помощ" попаднал на автопатрул. Спрял и помолил органите на реда за помощ.

Без да се замислят полицаите с включен светлинен и звуков сигнал придружили болната до лечебното заведение, осигурявайки й бързото пристигане.

Благодарение на това, в Спешното приемно отделение на жената е оказана неотложна помощ и е спасен живота ѝ. „Благодаря от мое име и от името на съпругата ми на двамата Ваши служители, които ни помогнаха.

Пожелаваме им на първо място да имат здраве и да продължават да уважават всички около себе си“ завършва писмото си благодарният перничанин.