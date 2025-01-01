Добрият пример - полицаи помогнаха за бързото придвижване на кола към лечебно заведение заради пътник с признаци на инфаркт, съобщиха от ОД на МВР-София.

На 21 август Рая Цолова и нейни близки пътуват по автомагистрала „Хемус“ към Спешното отделение на столична болница, когато се натъкват на проблем - отклоняване на движението поради ремонтни дейности.

На разклона за Ботевград те забелязват патрулна двойка и спират при униформените за помощ и съдействие - обясняват, че един от пътниците е с признаци на инфаркт и всяка минута е ценна.

Мл. инсп. Атанас Каменов и мл. инсп. Сара Гочева от Районно управление-Ботевград реагират незабавно и позволяват на автомобила да премине през затворения участък.

Междувременно е организиран и ескорт. Служителите от сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-София Николай Дионисиев и Филип Васев съпровождат автомобила през тунел „Ечемишка“, за да продължи бързо и безопасно придвижването си към болницата.

„Силно вярвам, че в трудни моменти Господ ни изпраща своите ангели, за да ни помагат и съдействат в тежки ситуации. За нас тези служители бяха нашите ангели… Благодарение на тяхната бърза реакция, а най-вече на тяхната съпричастност и човечност беше спасен един човешки живот… Обръщаме се към Вас в знак на благодарност, знаейки, че за доброто трябва да се говори…“, споделя в писмото Цолова.