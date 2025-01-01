Областният управител на Монтана Калин Хайтов каза за БТА, че препоръчва на шофьорите да избягват пътуванията през прохода Петрохан в Стара планина, тъй като заради ранния сняг има опасност върху пътя да падат клони или цели дървета.

Това може да се случи, тъй като около шосето има много дървета, които са с все още зелени листа и върху тях се задържа тежък мокър сняг. Той може да пречупи клоните или дърветата, те да паднат върху някой автомобил и да се стигне до неприятен инцидент, обясни Хайтов.

Той препоръча за пътувания между София и Монтана да се използва алтернативен маршрут през прохода Витиня, където няма дървета около пътя.

Областният управител уточни, че пътят от Монтана към София през Петрохан, който е най-късият, е проходим при зимни условия и по него има движение на автомобили. В прохода до момента има тънка снежна покривка от около 2-3 сантиметра.

Хайтов посочи, че въпреки валежите от дъжд в региона и от сняг в планинската част към момента навсякъде има ток и вода и обстановката е нормална. Язовирите в областта са с ниски нива, имат много свободен обем и могат да поемат очаквания приток от валежите.