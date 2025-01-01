18-годишен шофьор предизвика зрелищна катастрофа в Монтанско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 24 ноември в района на язовир "Огоста", на спускане на язовирната стена - в посока Монтана.

При движение с несъобразена скорост, младежът е загубил контрол, преминал е през насрещната пътна лента и се е блъснал в крайпътна железобетонна ограда.

От удара се е преобърнал и е продължил движението си по таван. В болница са настанени двама 18-годишни младежи и 14-годишно момче, както и водачът на автомобила.

Той е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни. По случая се води разследване.