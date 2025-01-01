Два камиона се удариха край Димово, съобщиха от Областното пътно управление – Видин.

Катастрофата е станала поради неспазване на предимството. Няма пострадали.

Временно е ограничено движението при 37-и км след Димово на път I-1 (Е79) Видин – София в посока Монтана, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът към Монтана се осъществява по обходен маршрут през Димово, а преминаването в посока Видин е без ограничения.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, предупредиха от агенцията.

Служители на пътната агенция са на място и в готовност да предприемат действия по репатрирането на автомобилите от пътя и възстановяване на движението след приключване на работата на полицейския екип.