Откриха изгубено 3-годишно дете в Кърджалийско, съобщиха от ОД на МВР.

Сигналът, че момиченцето е напуснало дома и е в неизвестност, е подаден на 1 октомври вечерта в Районното управление в Крумовград.

Сформирана е група от четирима полицаи, двама служители от Граничния полицейски участък и местни жители, в село Джанка които започнали издирване в землището на селото.

В 21:15 часа детето е намерено в горичка на около 500 метра от дома му в добро здравословно състояние. Прегледано е на място от медици и е предадено на родителите си.