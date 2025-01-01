За прекъсване на електрозахранването в тунел „Железница“ на път I-1 Благоевград – Кресна, както и за прекъсване на електрозахранването в тунел „Благоевград“ при км 98 на автомагистрала „Струма“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

От агенцията призовават движението в посочените два тунела да се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост.

За неработещо осветление в тунел „Железница“ бе съобщено от АПИ преди по-малко от седмица. В съобщението тогава беше посочено, че екипи работят по възстановяване на електрозахранването.