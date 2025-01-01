От 8 до 16 ч. на 1 декември /понеделник/ ще се промени организацията на движение в посока Брезник в участък от път II-63 Перник – Брезник за изграждането на кръгово кръстовище на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в кв. "Иван Пашов" на гр. Перник. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Дейностите по съоръжението се изпълняват по общ проект между АПИ и община Перник. Ще бъде ограничен трафикът в посока Брезник в 300-метрова отсечка, започваща след кръстовището на улиците „Бродо“ и „Стримон“ и достигаща близо до кръстовището с ул. „Юрий Гагарин“.

Обходният маршрут за пътуващите в посока Брезник и Трън ще е през град Батановци. Трафикът за центъра на Перник и вътрешните квартали ще се пренасочва през ул. „Стримон“ и ул. „Бродо“, по ул. „Софийско шосе“, през пътен възел „Църква“ в кв. „Изток“ и през пътен възел „Марина бара“ в кв. „Варош“.

Движението в посока от Брезник към Перник ще е без ограничения.