Продължава доугасяването на пожара, който възникна на 9 септември в Рила планина, местността Чаушките дупки, над река Илийна, съобщиха от полицията в Кюстендил.

Пожарът обхвана площ от 900 декара. Днес на терен са екип на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Кюстендил, екип на Рилската света обител, екип на Природен парк "Рилски манастир".

Пожар избухна между кюстендилските села Ваксево и Фролош

Общо осем пожара са гасили екипи на противопожарните служби в Кюстендилско в края на миналата седмица, казаха още от полицията, четири от пожарите са нанесли щети.

Противопожарен екип е гасил през изминалата нощ пожар в камион, паркиран на фирмен паркинг в землището на с. Ябълково, община Кюстендил. Огънят е унищожил кабината, изгорели са и гуми на друг камион. Спасени са три тежкотоварни автомобила и два микробуса. По случая е образувано досъдебно производство за умишлен палеж, казаха от полицията. Угасени са и два пожара в товарен и лек автомобил, възникнали на автомагистрала "Струма" поради технически неизправности. При тях няма пострадали, уточниха от Областната дирекция на МВР.