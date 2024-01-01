Мъж буйства в линейка и удари полицай във Велико Търново

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в Хасковско, съобщиха от полицията.Мъжът от село Добрич е посегнал на, когато тя е посетила произшествие, в което той е бил участник.При опит да го прегледа, той ѝ, с което ѝ причинил лека телесна повреда.Припомняме, че задържаният бе водач прикогато бе застигнал и блъснал кола.След това в насрещната лента е ударил