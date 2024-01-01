Задържаха 48-годишен мъж, ударил лекар в Хасковско, съобщиха от полицията.
Мъжът от село Добрич е посегнал на дежурен лекар, когато тя е посетила произшествие, в което той е бил участник.
Мъж буйства в линейка и удари полицай във Велико Търново
При опит да го прегледа, той ѝ нанесъл удар с ръка по лицето, с което ѝ причинил лека телесна повреда.
Припомняме, че задържаният бе водач при произшествие на 22 май, когато бе застигнал и блъснал кола.
След това в насрещната лента е ударил друг автомобил.
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Мъжът от село Добрич е посегнал на дежурен лекар, когато тя е посетила произшествие, в което той е бил участник.
Мъж буйства в линейка и удари полицай във Велико Търново
При опит да го прегледа, той ѝ нанесъл удар с ръка по лицето, с което ѝ причинил лека телесна повреда.
Припомняме, че задържаният бе водач при произшествие на 22 май, когато бе застигнал и блъснал кола.
След това в насрещната лента е ударил друг автомобил.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня