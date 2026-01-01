45 незаконни сметища са установени в областите Кърджали и Хасково при планови проверки на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково, съобщиха от институцията в регулярен отчет за дейността й през месец октомври.

Нерегламентирано струпване на отпадъци е констатирано на териториите на общините Хасково, Харманли, Димитровград, Стамболово, Черноочене, Кирково, Тополовград, Минерални бани и Момчилград. За почистване на установените незаконни сметища на кметовете на съответните общини са дадени предписания с конкретни срокове.

През периода на четири пъти са предприети инспекции на Топлоелектрическата централа "Марица 3" в Димитровград. Три от проверките са свързани с превишенията на стойностите на серен диоксид, отчетени от Автоматична измервателна станция ,,Раковски“. Направени са предписания, свързани с намаляване на масовия поток на серен диоксид до постигане на трайно ниски нива на серен диоксид в Димитровград.

Извършена е проверка и на оператора ''Хармони 2012'' в Кърджали във връзка с последващ контрол на дадено предписание, изискващо да се предприемат подходящи мерки за предотвратяване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката и недопускане разпространението им извън границите на производствената площадка на предприятието.

През октомври експертите на РИОСВ извършиха 106 проверки на дейността на 91 обекта, работещи на територията на областите Хасково и Кърджали. За периода са дадени 50 предписания, свързани с отстраняване на констатирани нарушения по екологичното законодателство. Издадени са две наказателни постановления на обща стойност 2556 евро, съобщават от РИОСВ.

През предходния месец септември издадените наказателни постановления бяха пет на обща стойност 4857 евро. Извършените проверки бяха 123 на дейността на 115 обекта, а дадените предписания за отстраняване на нарушения или за изпълнение на законови изисквания - 50.