Второ болнично вертолетно летище в Габрово беше открито от заместник министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Площадката е в местния филиал на частната болница МБАЛ „Свети Иван Рилски“. Първата площадка е към областната МБАЛ „Д-р Тота Венкова“.

Вертолетът направи демонстративен полет между двете площадки, излитайки от вече откритото летище в държавата Областна болница.

В рамките на събитието беше направена и първа копка на нов болничен блок към лечебното заведение.

„Разширява се мрежата от хеликоптерни летища към болници, към днешна дата са оперативни 18 такива площадки, още три са в процес на реализация“, каза пред журналисти в Габрово вицепремиерът Караджов.

В България ще има мрежа от 21 площадки на различни места. Четири хеликоптера са вече в България, очакваме петия до края на януари. До края на август, както е по Плана за възстановяване и устойчивост, ще дойдат останалите три – общо осем, добави вицепремиерът в оставка.

Той посочи, че с вертолетите и със стартирането на т.нар. оперативни бази - осемте точки, където постоянно пребивава всеки един от хеликоптерите, ще се покрие територията на цялата страна. Ще можем да кажем, че имаме способност да реагираме в т.нар. златен час за всяко спешно състояние, което изисква адекватна болнична намеса, посочи Караджов.

Мрежата от болници, които ще оперират с подобни площадки, ще продължи да се разраства. За част от тях има предоставено и държавно финансиране, обясни още вицепремиерът в оставка. Той посочи, че в случая с втората площадка в Габрово собственикът на болницата сам е покрил всички разходи за реализирането на летището.