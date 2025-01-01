40 души са евакуирани и настанени в дома за възрастни с увреждания в село Славянци, община Сунгурларе, заради голям пожар в района, съобщиха за БТА от пресцентъра на общината. Огънят, избухнал около 22:00 ч. вчера в село Балабанчево, е обхванал гори, земеделски земи и лозови масиви.

Бедствено положение е обявено в землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и Балабанчево за неопределено време, съобщиха от пресцентъра на Община Сунгурларе.

Заповедта е на кмета на общината Димитър Гавазов. В нея се указва физическите и юридическите лица да съдействат и да оказват помощ в съответствие с възможностите си. При необходимост ще бъдат ангажирани допълнителни сили и средства за провеждане на неотложни аварийни дейности.

За ръководител на операциите е определен старши комисар Николай Николаев, директор на противопожарната служба в Бургас.

Кметът е свикал кризисния щаб, който взема решения според развитието на обстановката и посоката на вятъра.

На място работят девет противопожарни екипа, а в гасенето участват и доброволци.

Очаква се втори хеликоптер да да пристигне край Сунгурларе, за да се включи в гасенето на огъня, съобщиха от пресцентъра на общината. Един военен хеликоптер вече е на терен, добавиха оттам.