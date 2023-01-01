Пожарът в Кубадин е локализиран, остава в сила частичното бедствено положение (СНИМКИ/ВИДЕО)

от Военноморска база Бургас оказват помощ вв землището на, Община Средец, съобщиха от Министерство на отбраната.Военнослужещите се включват след искане на областния управител на Бургас.Припомняме, чекойтов средецкотобеше локализиран на 21 август.Там беше обявенокоето все още е в сила заради отделни