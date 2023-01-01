23-ма военнослужещи от Военноморска база Бургас оказват помощ в погасяването на голям пожар в землището на село Голямо Буково, Община Средец, съобщиха от Министерство на отбраната.
Военнослужещите се включват след искане на областния управител на Бургас.
Пожарът в Кубадин е локализиран, остава в сила частичното бедствено положение (СНИМКИ/ВИДЕО)
Припомняме, че пожарът, който пламна в средецкото село Кубадин беше локализиран на 21 август.
Там беше обявено частично бедствено положение, което все още е в сила заради отделни огнища.
Военнослужещите се включват след искане на областния управител на Бургас.
Пожарът в Кубадин е локализиран, остава в сила частичното бедствено положение (СНИМКИ/ВИДЕО)
Припомняме, че пожарът, който пламна в средецкото село Кубадин беше локализиран на 21 август.
Там беше обявено частично бедствено положение, което все още е в сила заради отделни огнища.