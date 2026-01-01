19-годишен младеж беше задържан в Сандански, както и 22-годишен мъж в Гоце Делчев за шофиране под въздействието на наркотици, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

В следобедните часове на 22 април на бул. „Европа“ в Сандански криминалисти при Районното управление спират лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 19-годишен младеж от града.

При извършената проверка на водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на наркотично вещество, която е отчела положителен резултат, а в джоб на дрехата му са открити полиетиленови топчета, съдържащи общо около 19,15 грама кокаин. Лицето е задържано със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Същия ден около 22:50 часа вечерта в Гоце Делчев полицейски служители, работещи по безопасността на движението, спират на ул. „Солун“ лек автомобил БМВ, управляван от 22-годишен мъж от града.

На водача е направена проба с техническо средство за употреба на наркотични вещества, която е отчела положителен резултат. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.