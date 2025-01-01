Продължава борбата с пожара край Якоруда, към момента ситуацията е спокойна.

Това каза общинският кмет Мехмед Вакльов. През нощта огънят се е разгорял в част от периметъра на пожара, но ситуацията е овладяна с бърза реакция на пожарникарите, посочи Вакльов.

Припомняме, че пожарът възникна в следобедните часове в местността Баните край Якоруда. През вчерашния ден в гасенето участваха пожарникари от Якоруда, Белица, Разлог и Банско, горски служители, както и доброволните формирования от четирите общини.

"На терен са били и стотици спонтанни доброволци, организирани чрез кметовете на селата в Общината", посочи Вакльов. Благодарение на бързата реакция на пожарникари, горски служители и доброволци, ситуацията е овладяна.

"Имахме един шанс - полски път на баира над пожара, който използвахме и го спряхме", коментира кметът на Якоруда. По думите му теренът е много пресечен, а в случай, че пожарът беше прехвърлил пътя, гасенето е щяло да е силно затруднено.

На терен са пожарникари, горски служители и доброволци от доброволните формирования от четирите общини - Якоруда, Белица, Разлог и Банско. "В момента се работи по гасене на малки огнища и тлеещи дънери", каза още Мехмед Вакльов.