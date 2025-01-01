Заради паднал на пътното платно голям камък, движението в района на Кресненското дефиле се осъществява двупосочно в една лента. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Пътищата в района са мокри и хлъзгави заради силен дъжд.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция". От пътната агенция добавиха, че пътното платно ще бъде почистено възможно най-бързо, а движението ще бъде възстановено.