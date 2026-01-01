С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Благоевград е предаден на съд 56-годишен мъж за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин за пострадалия и с особена жестокост. Това съобщиха от обвинението.

Обвиняемият няколко години живеел на семейни начала с жена в дома му в град Петрич. В средата на м. ноември 2024 г. двамата се скарали и се разделили.

Вечерта на 29 ноември 2024 г. обвиняемият посетил заведение в града, където консумирал алкохол с компания. Същата вечер той разбрал, че бившата му приятелка има връзка с негов колега. Между двамата мъже възникнало напрежение, породено от размяна на обидни реплики, отправени закани, изпълнени с ярост и агресия.

Нож във врата и вилица в окото: Има обвиняем по случая с жестокото убийство в Петрич

Обвиняемият отишъл до дома си, взел ловния си нож и тръгнал към къщата на колегата си. Пристигайки, установил там бившата си приятелка. Нахвърлил се върху колегата си, като му нанесъл силни удари в лицето. Междувременно бившата му взела нож и се насочила към 56-годишния мъж. Опитала да го прободе, но той успял да отбие удара. В следващия момент обвиняемият извадил неговия нож, с който причинил на бившата си приятелка наранявания в областта на шията и гърба, вследствие на което тя паднала.

Схватката продължила между двамата мъже. Обвиняемият нанесъл на пострадалия множество ожесточени удари с ръце, крака, нож и вилица в областта на лицето и тялото, въпреки виковете му от болка. Последният удар с нож бил във врата му, след което си тръгнал.

Пристигналият на място медицински екип констатирал смъртта на мъжът.

Убийство в Петрич, има задържан

Заключението на изготвената по досъдебното производство съдебномедицинска експертиза сочи, че дълбокото прободно - порезно нараняване на шията е довело до смъртен изход, като допълнителен фактор се наслагва кръвозагубата и от останалите наранявания.

Нанасянето на над 35 удара в тялото на пострадалия и фактът, че през цялото време е бил в съзнание, възприемал е случващото се с него, изпитвал е значителни болки и страдания, дава основание за извод, че убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития. Наред с това, обвиняемият е проявил изключителна ярост, ожесточеност и отмъстителност при нанасянето на ударите, което сочи за особена жестокост.

Обвиняемият е с мярка за неотклонение „задържане под стража“. Делото продължава в съда.