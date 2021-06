Гръцката рок звездаще изнесе концерт в Летния театър на Благоевград.Той ще бъде подкрепен от талантите на Presto Music School - Музикално училище „Престо“. Концертът ще се състои от 19.00 часа, при лошо време от летния театър ще бъде изместен в обновената зала на Регионален исторически музей.Джордж Гакис е дългогодишна фигура на гръцката музикална рок сцена. Той и неговата група The Troublemakers през последните 25 години имат повече от хиляда изпълнения на живо.Групата му е била основна спорт банда на легендарни рок групи като Deep Purple, Wjitesnake, Scorpions, Glenn Hudhes, Over The Rainbow, Twisted Sister и много други при гостуванията им в Гърция.Джордж Гакис е организатор на ежегодния културен фестивал в Янина, протичащ с разнообразна програма и при