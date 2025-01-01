Коледният базар в източния германски град Магдебург бе открит под тихия звън на близката камбанария – по-малко от година след нападение с автомобил, което отне живота на шестима души и рани стотици.

Входовете на базара са укрепени с масивни бетонни блокове, боядисани в празнично зелено и червено – част от широк набор нови мерки за сигурност на коледните пазари из цяла Германия.

„Много хора смятат, че мястото прилича на крепост“, каза кметът на Магдебург Симоне Борис. „Но вярвам, че онези, които очакваха откриването, ще дойдат именно сега – защото няма да позволим традициите ни да бъдат прекършени, и със сигурност не от нападението и всичко, което последва“, добави той.

Коледните пазари са скъпа традиция в Германия – почти всяко градче има свой собствен, пълен с търговци, греяно вино, наденици и сладки. Но след атаката от 20 декември 2024 г. нарастващите разходи и сложността на мерките за сигурност поставиха под въпрос провеждането на някои от тях.

До сряда не беше ясно дали основният базар в Магдебург – разположен в сърцето на града – ще може да отвори навреме, докато властите преглеждаха плановете за защита.

Заподозреният за нападението – 51-годишният Талеб Джавад ал-Абдулмохсен – в момента е съден в специално оборудвана временна съдебна зала в Магдебург, пригодена за стотиците свидетели, пострадали и техни близки.

Ал-Абдулмохсен, психиатър, който се е преместил в Германия от Саудитска Арабия и е поискал убежище, е изразявал смесица от оплаквания, конспиративни теории, крайно десни и анти-ислямски възгледи.

Опасенията за сигурността на коледните пазари съществуват още от 2016 г., когато при атака с камион срещу претъпкан берлински базар загинаха 12 души.