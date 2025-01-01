Коледният базар в източния германски град Магдебург бе открит под тихия звън на близката камбанария – по-малко от година след нападение с автомобил, което отне живота на шестима души и рани стотици.
Входовете на базара са укрепени с масивни бетонни блокове, боядисани в празнично зелено и червено – част от широк набор нови мерки за сигурност на коледните пазари из цяла Германия.
In früheren Jahren wurde die Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Magdeburg zelebriert: Politprominenz, Lichtshow und stimmungsvolle Musik. Dieses Jahr startet der Markt fast lautlos.https://t.co/7WzsXdPcG8— Evangelische Zeitung (@Evangelische) November 20, 2025
„Много хора смятат, че мястото прилича на крепост“, каза кметът на Магдебург Симоне Борис. „Но вярвам, че онези, които очакваха откриването, ще дойдат именно сега – защото няма да позволим традициите ни да бъдат прекършени, и със сигурност не от нападението и всичко, което последва“, добави той.
Magdeburger Weihnachtsmarkt geöffnet – „Man sollte sich nicht einschüchtern lassen“ https://t.co/dKc7QSIc2k pic.twitter.com/bkV7jlnbrF— WELT (@welt) November 20, 2025
Коледните пазари са скъпа традиция в Германия – почти всяко градче има свой собствен, пълен с търговци, греяно вино, наденици и сладки. Но след атаката от 20 декември 2024 г. нарастващите разходи и сложността на мерките за сигурност поставиха под въпрос провеждането на някои от тях.
До сряда не беше ясно дали основният базар в Магдебург – разположен в сърцето на града – ще може да отвори навреме, докато властите преглеждаха плановете за защита.
Fast ein Jahr nach dem Anschlag – Magdeburger Weihnachtsmarkt startet ohne Musik und Show https://t.co/W9eaV1WhL2 pic.twitter.com/TfZUG1GGpF— WELT (@welt) November 20, 2025
Заподозреният за нападението – 51-годишният Талеб Джавад ал-Абдулмохсен – в момента е съден в специално оборудвана временна съдебна зала в Магдебург, пригодена за стотиците свидетели, пострадали и техни близки.
Ал-Абдулмохсен, психиатър, който се е преместил в Германия от Саудитска Арабия и е поискал убежище, е изразявал смесица от оплаквания, конспиративни теории, крайно десни и анти-ислямски възгледи.
Опасенията за сигурността на коледните пазари съществуват още от 2016 г., когато при атака с камион срещу претъпкан берлински базар загинаха 12 души.