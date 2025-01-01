Испански съд разпореди на американската технологична корпорация „Мета“ (Meta), компанията майка на „Фейсбук“ (Facebook), да изплати 479 милиона евро (552 милиона долара) на испански дигитални медии заради нелоялна конкуренция и нарушаване на европейските регулации за защита на данните, предаде Ройтерс.

Търговският съд в Мадрид (Juzgado de lo Mercantil de Madrid - специализиран съд в рамките на испанската съдебна система, който разглежда търговски спорове и корпоративни въпроси, бел. ред.) постанови днес, че обезщетението, което ще бъде изплатено на 87 дигитални издатели и информационни агенции, е свързано с използването на лични данни от „Мета“ за поведенческа реклама във „Фейсбук“ и „Инстаграм“ (Instagram).

Съдът посочва, че компанията на Марк Зукърбърг е получила „значително конкурентно предимство“ на испанския пазар чрез незаконна обработка на потребителски данни.

В решението се посочва, че технологичната корпорация е нарушила Общия регламент за защита на данните (GDPR) на ЕС, което представлява и нарушение на испанското антитръстово законодателство. Жалбата на издателите се отнася до промяната на правното основание, на което „Мета“ обработва лични данни след влизането в сила на регламента през май 2018 г.

Съдебен процес срещу Meta може да принуди компанията да се раздели с Instagram и WhatsApp

Съдията е определил, че за период от 5 години компанията е реализирала най-малко 5,3 милиарда евро приходи от реклама, които се третират като придобити в нарушение на европейския регламент.

Подобно дело срещу „Мета“ се разглежда и във Франция.

Решението, което подлежи на обжалване, е поредното в серията санкции, които европейските институции наложиха на корпорацията. Миналата година Европейската комисия наложи глоба на „Мета“ в размер на приблизително 800 милиона евро за нарушения на разпоредбите на ЕС за защита на конкуренцията, облагодетелствали платформата за предлагане и търсене на продукти онлайн „Фейсбук Маркетплейс“ (Facebook Marketplace), както и за налагане на нелоялни търговски условия на други доставчици на онлайн обяви.

Испанското правителство разследва и евентуални нарушения на защитата на личните данни. Премиерът Педро Педро Санчес заяви вчера, че комисия в парламента на страната ще разследва компанията за използване на скрит механизъм за проследяване на активността на потребителите на „Фейсбук“ и „Инстаграм“ чрез устройства с операционната система „Андроид“ (Android). От компанията посочват, че сътрудничат на испанските власти.