Вследствие на падналите обилни валежи е отчетено временно влошаване на качеството на водата, подавана от извор "Свети дух" в Чепеларе, съобщи заместник областният управител на Смолян Андриян Петров. Той посочи, че водата е с влошен показател мътност.

От „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) – Смолян препоръчват водата да се използва само за битови нужди до нормализиране на показателите.

Водата на територията на град Смолян, в частност в кварталите "Устово" и "Райково", която също беше негодна за употреба след падналите обилни валежи, вече е с нормални показатели и отговаря на изискванията за качество.