Шофьор блъсна 4-годишно дете край детска площадка в Девин, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е от 15 юни 2026 г. Около 14:40 часа в града на ул. „Родопи“ е възникнало пътнотранспортно произшествие. Лек автомобил „Дачия Логан“ при приближаване към детска площадка, в района на която е имало деца, не е намалил скоростта на движение и е блъснал пресичащото дете.

На място е оказана спешна медицинска помощ от екип на Филиала за спешна медицинска помощ в Девин. Детето е получило леки контузии, прегледано е и е освободено за домашно лечение.

Водачът е изпробван с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни.

По случая е взето административно отношение.