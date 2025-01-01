Десетки хора са загинали или са в неизвестност след взрив във военен завод за експлозиви в щата Тенеси, казаха американските власти и добавиха, че вторични експлозии са принудили спасителите да стоят настрана от горящите отломки, предаде Асошиейтед прес.

Местни жители споделиха, че са чули и усетили взрива на километри от завода на „Акюрът Енърджетик Систъмс“. Компанията информира на сайта си, че произвежда и тества експлозиви в обект с осем сгради в района на гористите хълмове край град Бъкснорт, на около 97 километра от Нашвил.

🚨 BREAKING: Massive Explosion at Tennessee's Accurate Energetic Systems Munitions plant!



Multiple fatalities confirmed, 19 still missing, the blast was felt 20+ miles away. Shocking CNN footage captures the chaos, industrial accident or foul play? Thoughts?… pic.twitter.com/DtvPE2MJn3 — KiiNGZ Bronson (@KiingzB) October 10, 2025

„В момента в неизвестност са няколко души. Опитваме се да бъдем внимателни към семействата в тази ситуация“, заяви на пресконференция шерифът Крис Дейвис. „Има и загинали“, добави той.

Към момента причината за експлозията не е ясна и Дейвис каза, че разследването може да продължи няколко дни.

На заснети от въздуха кадри се вижда, че взривът е разрушил една от сградите в обекта, като на мястото са останали само тлеещи отломки и изгорели останки на автомобили.