Най-малко 25 души бяха ранени при експлозия в бар в Мадрид, предаде испанският вестник "Паис", като се позова на полицията. Трима от пострадалите са в тежко състояние. По първоначална информация взривът е причинен от изтичане на газ.

По-рано днес испанското издание "Мундо" съобщи за най-малко 21 ранени.

Европа гори: От Сунгурларе до Закинтос и Мадрид - рекордни жеги и пожари

Експлозията е станала в 15:01 ч. в бар на улица "Мануел Марото" в мадридския квартал "Пуенте де Валекас". Взривът е засегнал и намиращата се над заведението жилищна сграда.

Районът е отцепен от полицията. Пожарникарите разчистват отломките на ръка, понеже сградата е нестабилна и е опасно е да се вкарват машини. Обитателите на горните етажи са евакуирани.

Гражданската защита на Мадрид публикува в социалната мрежа "Екс" снимки от мястото на инцидента. На кадрите се вижда, че барът е почти напълно разрушен.