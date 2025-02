Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега Доналд Тръмп за приемането му в Белия дом, въпреки че срещата им внезапно приключи след разгорещен спор.

Зеленски напусна Белия дом след остра размяна на реплики и напрежение между него и Тръмп

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.