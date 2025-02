Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски започна приятелски, но продължи напрегнато. Двамата си размениха остри реплики. По-късно Зеленски напусна Белия дом.

Зеленски напусна Белия дом след напрежението с президента на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс.

По време на живото излъчване се видя как украинският президент се втурва през вратата и се качва в черен джип, който го отвежда.

Тръмп публикува в своята платформа Truth Social, че Зеленски е "проявявал неуважение към Съединените американски щати в техния ценен Овален кабинет. Той може да се върне, когато е готов за мир".

След разгорещения спор, съвместната пресконференция, която Тръмп и Зеленски трябваше да проведат, бе отменена.

От Белия дом също така обявиха, че Зеленски и Тръмп не са подписали сделката за украинските редкоземни минерали. От украинците зависи дали подписването на сделката може да бъде разсрочено, докато Зеленски е все още в страната.

Малко след началото на срещата се стигна до остра размяна на реплики и напрежение помежду им.

Тръмп заплаши украинския си колега Володимир Зеленски, че ако не сключи мирно споразумение с Русия за прекратяване на войната, започната от Москва, САЩ "си тръгват", предаде ДПА.

По време на острата размяна на реплики пред камерите и репортерите в Белия дом Тръмп каза, че руският президент Владимир Путин "иска да сключи сделка".

"Вашият народ е много смел, но или ще сключите сделка, или ние си тръгваме, а ако ние си тръгнем, вие ще трябва да се биете. Не мисля, че това ще бъде добре", посочи милиардерът републиканец.

Зеленски каза пред Тръмп, че не може да се има доверие на обещанията за мир на руския президент Владимир Путин и отбеляза, че руският лидер в миналото многократно е нарушавал свои обещания. Тръмп контрира, че Путин не е нарушавал споразумения с него.

"Никак не показвате благодарност. Това не са хубави неща", каза американският лидер. "Така ще бъде много трудно да се прави бизнес."

"Вие си играете с живота на милиони хора. Играете си с трета световна война и това, което правите, е много неуважително към вашата страна, към нашата страна", заяви Доналд Тръмп.

Зеленски запита Джей ди Ванс дали е бил в Украйна „за да види нашите проблеми“, a Ванс отвърна, че е чел за това и го е видял.

Зеленски каза, че САЩ също в крайна сметка ще почувстват последствията от войната. Тръмп посочи: „Не ни казвайте какво ще чувстваме. Вие не сте в позиция да ни диктувате какво ще чувстваме.

„Мисля, че е много добре за американския народ да види какво се случва“, каза Доналд Тръмп и добави, че Зеленски„трябва да бъде благодарен“.

Зеленски отговори, че е „много благодарен“, а Тръмп се намеси с висок тон и заяви: „Хора умират, войниците ви свършват“.

"Вашата страна е в голяма беда", повтори няколко пъти Тръмп.

Украинският лидер се опита да се намеси, като Тръмп размаха ръце. „Не, не, ти си говорил много“, казаа той. „Страната ви е в голяма беда“, повтори Тръмп.

Президентът на САЩ добави още: „Ние ви дадохме чрез този глупав президент (имайки предвид Джо Байдън) 350 милиарда долара, дадохме ви военно оборудване... ако нямахте нашето военно оборудване, тази война щеше да приключи за две седмици“.

По-рано Украинският президент Зеленски беше посрещнат от Тръмп, с когото се очаква да подпише рамков договор за общи инвестиции в украинските минерали, изкопаеми горива и инфраструктура.

